«الطرق» تستعرض مسيرة طلاب برنامج الابتعاث

دبي (وام)

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللقاء السنوي الثالث للطلاب الذين تم ابتعاثهم تحت رعايتها للدراسة الأكاديمية في جامعات الدولة، ضمن «برنامج الابتعاث»، وذلك في إطار حرصها على التواصل معهم لمتابعة أدائهم وتحصيلهم العلمي، ولمناقشة أية صعوبات قد يواجهونها خلال دراستهم الأكاديمية، وتقديم النصح والإرشاد لتجاوزها ودعم طموحاتهم.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن لقاء الطلاب المبتعثين برعاية الهيئة يتم بشكل سنوي للاطلاع على مسيرتهم الدراسية، وتقديم النصح والإرشاد لهم، بما يعزز مشوارهم الأكاديمي، وتحقيق الغاية السابعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات /‏‏‏تميز هيئة الطرق والمواصلات/‏‏‏، والتي تهدف إلى استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب.

رعاية كاملة

أوضح الأكرف أن نظام الابتعاث لخريجي الثانوية العامة على مستوى جامعات الدولة يوفر رعاية كاملة للطالب المبتعث، حيث يتم منحه مكافأة مالية شهرية مقطوعة تساعده على نفقات استكمال دراسته الأكاديمية من ناحية وتشجيعه على الاستمرار في تلك الدراسة، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب العناصر المواطِنة وتأهيلها، بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة بتمكين أبناء وبنات الدولة ليسهموا بدور فعّال في مسيرة التقدم والتطور التي نشهدها جميعاً.