صحة أبوظبي تعتمد «كليفلاند كلينك» مركزاً لسرطان الرئة

أبوظبي ( الاتحاد)

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، مركزاً للكشف عن سرطان الرئة، الذي يعد ثاني أكبر مسبب للوفيات الناجمة عن السرطان في إمارة أبوظبي.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تزويد سكان إمارة أبوظبي بأفضل خدمات الكشف عن سرطان الرئة واستخدام أحدث التقنيات التي ستسهم في الحد من وطأة هذا المرض على المجتمع المحلي.

وأضاف معاليه: «يعد الكشف عن الأمراض جانباً أساسياً في الجهود الرامية لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تركز على ترسيخ الجانب الوقائي وخفض نسبة أمراض السرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بأسلوب الحياة، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، لضمان تمتع المواطنين بحياة صحية وعمر مديد. ومن هنا فإن تركيزنا ينصب على الرعاية الوقائية ومواصلة النجاح في محاربة السرطان».

وقال الدكتور علي وهلا، المدير الطبي لبرنامج سرطان الرئة في المستشفى: «يفيد الحصول على هذا الاعتماد من دائرة الصحة - أبوظبي في حصول عدد أكبر من المرضى على الخدمات المتطورة التي نوفرها في برنامج الفحص عن سرطان الرئة في المستشفى الذي يعتمد على نموذج البرنامج المطبق في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة. ويسهم هذا البرنامج في تحسين النتائج لدى المرضى الأكثر عرضة لخطر هذا المرض وإنقاذ حياتهم».

وفي السياق ذاته، قال د. رضا سويلاماس، رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى: «يعد برنامج سرطان الرئة في مستشفى»كليفلاند كلينك أبوظبي«فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وهو يتيح تشخيص المرض وعلاجه بواسطة جراحة رئة هجينة قليلة البضع. ويمثل هذا النهج أملاً جديداً على صعيد جهود محاربة هذا المرض».

يتيح اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي حصول المرضى الأكثر عرضة لخطر سرطان الرئة في إمارة أبوظبي على خدمات مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» المتطورة في هذا المجال من خلال الإحالات الطبية من أطباء الأسرة وأطباء الرعاية الأولية. وتعد فئة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 ومارسوا التدخين الشره في حياتهم (ويعني ذلك تدخين علبة سجائر يومياً، أو التدخين لمدة أكثر من 30 عاماً، أو تدخين بدائل التبغ الأخرى، مثل الشيشة والمدواخ، لأكثر من 20 عاماً) الأكثر حاجة لإجراء فحوصات الكشف عن سرطان الرئة. فقد أظهرت الدراسات أن هذه الفحوصات تفيد في الحد من خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة، الذي يعد ثالث أكبر مسبب للوفيات في أبوظبي والسبب الرئيسي لسفر المرضى إلى الخارج للعلاج.