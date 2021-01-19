شرطة رأس الخيمة تطلق حملة تطعيم ضد كورونا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة لتطعيم منتسبيها بلقاح فيروس كورونا، وذلك في قسم الخدمات الطبية، وتأتي الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة وقسم الخدمات الطبية في شرطة الشارقة، وفق الإجراءات السارية والمتبعة بالدولة، واتباع أفضل الممارسات لضمان الوصول لمرحلة التعافي، وعودة الحياة لطبيعتها.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص شرطة رأس الخيمة على سلامة منتسبيها من خلال توفير اللقاح لكامل مرتب شرطة رأس الخيمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي في العمل، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في جميع المؤسسات الصحية للقضاء على فيروس كورونا، مع الاستعداد الدائم لتقديم أفضل الخدمات الشرطية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتعزيز الأمن والأمان.