«صحة دبي» تحدد مراكز لفحوص «كوفيد - 19»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي استمرار العمل في مراكز الفحوص المخبرية لـ«كوفيد-19»، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي: نادي النصر (طوال أيام الأسبوع)، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات، وهما من دون مواعيد.

وأفادت «الهيئة» بأن إجراء الفحوص قد توقف بداية من، أمس الثلاثاء، في مراكز الفحوص الإضافية؛ نظراً لانقضاء الحاجة إليها، وهي: منصة النخيل مول، ودبي مول، ومركز مردف للتسوق، ومجلس ميناء الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجلاء المسافرين في نادي شباب الأهلي، الذي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر.