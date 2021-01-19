ورشة حول «التخطيط للتعافي من كورونا» بالشارقة

الشارقة (وام)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث بالإمارة، افتتاح ورشة «التخطيط للتعافي من كوفيد - 19» التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، بمقر نادي الضباط بالشارقة، بالتعاون مع الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، بحضور عددٍ من الجهات المحلية والاتحادية بالدولة.

تأتي الورشة التي تستمر 3 أيام؛ بهدف رفع مستويات الكوادر المحلية وجاهزيتها واستعدادها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفق ‏المنظومة الوطنية لإدارة ‏الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأعرب اللواء الشامسي، في كلمته الافتتاحية، عن تقديره للجهود المبذولة من الجهات كافة المشاركة بأعمال الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، وحرصهم على المتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للحد والتقليل من الآثار السلبية للأزمة الراهنة في البلاد.

وأكد أن ورشة «التخطيط للتعافي من كوفيد - 19»‏ تُعد من الورش ذات الأهمية لما لها من تأثير في دعم استراتيجية الحكومة الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده والتي تسهم بدورها في التصدي والحد من فيروس كورونا المستجد، من خلال وضعها للخطط ومناقشة الحلول وتحليلها، حيث يسعى الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة منذ بداية الأزمة لوضع خطط استباقية، من خلال استغلال كافة الموارد العلمية والبشرية ذات الكفاءات للبحث عن حلول تسهم في الحد من آثاره.

تضمنت محاور الورشة التي قدمها من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث العقيد ركن محمد سالم العامري التعريف بمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة‏ والتعرف على الإطار العام للتعافي، وأهمية مرحلة التعافي، بالإضافة إلى محور بناء القدرات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد مرور الأزمة.‏