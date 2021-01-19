منتدى «الورم الحليمي» ينطلق افتراضياً 27 يناير

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف الشارقة الدورة الثانية من منتدى «مكافحة الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم» الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، بدعم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وعدد من المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والدولية.

وتماشياً مع إجراءات السلامة المتبعة للوقاية من جائحة كورونا، يقام المنتدى هذا العام افتراضياً على مدى يومي 27 و28 يناير الجاري، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تحت عنوان «تسريع العمل على مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم»، وطبقاً لجدول أعمال المنتدى، يشارك نخبة من المتحدثين والخبراء في جلسات تفاعلية تعزز التواصل المباشر مع الجمهور.

وقال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، «أطلقت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الاستراتيجية العالمية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم في شهر نوفمبر 2020، وسيتولى صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ الاستراتيجية»، مشيراً إلى حرص الصندوق على دفع جهود مكافحة سرطان عنق الرحم باعتباره أحد أكثر أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها في حال اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وأضاف شبانة: «نعمل حالياً على إعداد منهج متكامل لمكافحة سرطان عنق الرحم، ويتضمن ذلك توسيع نطاق الفعاليات التوعوية وتوفير وسائل الوقاية وإجراء الفحوصات والعلاج اللازمة».