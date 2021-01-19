دعوة المزارعين للتسجيل في برنامج «صغار المنتجين»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من بيع المحاصيل الزراعية والحيوانية ومنتجاتها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واعتبرت من يقوم بالبيع دون ترخيص مخالفاً، ويعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الهيئة ممارسي الأنشطة الزراعية وتربية المواشي من المزارع ومن العزب، الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الهيئة، وذلك من خلال التسجيل في برنامج صغار المنتجين، لضمان استيفاء متطلبات الأمن الحيوي، والسلامة الغذائية، والذي يرجع بالنفع على المزارعين والمجتمع كافة.

كما شددت الهيئة على عدم بيع الحيوانات ومنتجاتها دون ترخيص منعاً للمساءلة القانونية، مع احتمالات وجود حيوانات قد تكون حاملة لأمراض معدية أو وبائية، ما سيسهم في النقل العدوى للأفراد، وكذلك بقية الحيوانات في المزارع.

كما حذرت الهيئة من التبعات القانونية على من يقوم ببيع الأعلاف الحكومية المدعومة، لما في ذلك استنزاف الموارد الحكومية، المخصصة لذلك، ووصول الدعم إلى غير مستحقيه.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كانت استحدثت باقة من 15 نشاطاً اقتصادياً جديداً لصغار المنتجين في قطاع الإنتاج النباتي على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ليصل إجمالي الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي على مستوى إمارة أبوظبي إلى 46 نشاطاً اقتصادياً.

وشهد قطاع الزراعة نمواً ملحوظاً من حيث كمية وجودة الإنتاج وتطوير الأساليب الزراعية، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والممارسات الجيدة.

كما أن الترخيص للمزارعين بممارسة الأنشطة التسويقية وبيع منتجات مزارعهم للتجار ومحال البيع بالتجزئة يساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرة، من خلال التعرف على رغبات وتطلعات التجار والمستهلكين، ما ينعكس إيجاباً على الممارسات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، وزيادة العائد الاقتصادي للزراعة.

وتلتزم الهيئة بتقديم كافة أشكال الدعم للمزارع الحاصلة على الرخص التجارية، بحيث يمكن للتجار ومحال البيع بالتجزئة التواصل مع أصحابها للتعاقد على شراء منتجات مزارعهم، وذلك كقناة ترويجية إضافية لهم، كما تحرص الهيئة أيضاً على تنفيذ حملات ترويجية لتشجيع المنتج المحلي في الأسواق.

وتعمل الهيئة على توفير خدمات الإرشاد والدعم الفني عبر 27 مركز إرشاد زراعي، لمساعدة مزارعي أبوظبي على تبني أفضل الممارسات الزراعية، وتوفير أدلة الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج الخضروات والفواكه ومعاملات ما بعد الحصاد لمساعدة أصحاب المزارع على العناية بالإنتاج، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة إلى المائدة، وتطوير سلسلة القيمة التنافسية للمنتج المحلي.

وتحرص الهيئة كذلك على إدخال واعتماد أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد التأكد من نجاحها في الظروف البيئية المحلية، مثل التين والزيتون والبابايا والأناناس والتوت البري (الروزبري والبلاكبري)، كما تم إنتاج ما يقارب 27 صنفاً من أصناف الحمضيات، وذلك بعد تقييمها واعتمادها.