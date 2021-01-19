كاميرات مراقبة لأسطول مركبات أجرة الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت أجرة الشارقة عن مشروع تركيب كاميرات مراقبة على أسطول مركبات الأجرة، خلال العام الجاري، ليتم تطبيقها على عدد من مركباتها في المرحلة التجريبية الأولى، وتعمم على كافة مركبات أجرة الشارقة البالغة 1300 مركبة، والموزعة على مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة.

وقال محمد عبد الله البريمي، المدير التنفيذي لأجرة الشارقة إن أجرة الشارقة تحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع مركبات الأجرة والالتزام بمعايير السياقة والسلوك المهني والأخلاقي من أجل توفير الراحة والأمان للمستفيدين من خدمة مركبات الأجرة.