«الشارقة للتعليم» يشيد بجهود جواهر القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

هنأ الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمناسبة منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة.

وأشاد باستحقاق سموها للدكتوراه الفخرية، والتي تأتي لتتوج مسيرة مضيئة لتعلي رؤيتها في مجال بناء الانسان والحفاظ على الأسرة على خطى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منطلقاً سموه في ذلك من قناعته وقوله إن بناء الإنسان من خلال توفير قاعدة ثقافية علمية تربوية سليمة هو أعظم استثمار لبناء الأوطان التي تقوم على سواعد أبنائها. وأشار الكعبي إلى أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أرست من خلال أعمالها التي شملت مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية أدواراً هاماً وآفاقاً رحبة، لا سيما في تأسيس نادي السيدات والمجلس الأعلى للأسرة، واهتمام سموها بالتنشئة الاجتماعية وإسهامات سموها المتواصل في بناء وتعزيز الشخصية الاجتماعية الملتزمة بقضايا ومصالح الوطن من خلال إداراتها لكافة المؤسسات وحرصها على الأجيال من البنين والبنات لتحقيق مختلف التطلعات الواعدة وعملها الجاد لحصول الأسر في إمارة الشارقة على مكونات حياة أفضل بيئياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً.

كما هنأ محمد أحمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، سموها بالدكتوراه الفخرية تقديراً للإسهامات العديدة التي قدمتها في كافة المجالات الاجتماعية والإنسانية العديدة. وقال الملا: إن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أولت اهتماماً ببناء الإنسان وإنشاء جيل صالح يمتلك المعرفة والفكر الابتكاري من خلال منظومة أعمالها، والتي تعززت بإنشاء نادي سيدات الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وغيرها الكثير.

وتطرق الملا إلى سجل أعمال سموها ودورها الفاعل في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهودها في تطوير خدماتها وما توليها سموها كل العناية والاهتمام، تعزيزاً لاستراتيجية إمارة الشارقة في التنمية المستدامة، وتوفير كل ما من شأنه دعم المجتمع والارتقاء به عبر رعاية الأسرة وأفرادها.