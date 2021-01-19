إصدارات «تريندز» على «أمازون» و«مكتبة الكونغرس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» عن توافر إصداراته البحثية والعلمية في موقع أمازون للكتب الرقمية. وكذلك توافرها في مكتبة الكونغرس الأميركية أيضاً، التي تعد أكبر مكتبة في العالم، وتمثل المرجع الأول للكثير من المراجع. كما تتوافر إصدارات «تريندز» في العديد من مواقع الكتب الإلكترونية العالمية والمكتبات الرقمية المتخصصة أيضاً.

وتضمنت قائمة الإصدارات أربعة كتب من موسوعة الحركات الإسلامية، وهي: «جماعة الإخوان المسلمين: ظروف النشأة والتأسيس». و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: الأهداف.. الوظائف.. المستقبل». و«التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين: الأهداف.. السمات.. المستقبل» و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال». ويتم العمل على ترجمة هذه الكتب إلى خمس عشرة لغة عالمية هي: (الإنجليزية، والفرنسية، والعبرية، والصينية، والإسبانية، واليابانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والكورية، والتركية، والماليزية، والإندونيسية، والفارسية، والأوردو). وسيصدر منها قريباً باللغات التركية والإيطالية واليابانية.

وأكد عيسى إبراهيم الرئيسي، مدير إدارة النشر العلمي في المركز، أن توافر إصدارات المركز في أهم المكتبات العالمية والمتاجر الإلكترونية الخاصة بالكتب، إنما تؤكد الثقة بإنتاجه الفكري والبحثي المتنوع، خاصة أن هذه الإصدارات تتسم بالرصانة العلمية، وتلتزم بالضوابط العلمية الصارمة، التي جعلت منها مرجعاً رئيسياً للكثير من الباحثين العرب والأجانب.

وقال الرئيسي: إن المركز بصدد تدشين «مكتبة تريندز العالمية الذكية» التي ستمثل نقلة نوعية في عالم المكتبات الرقمية، سواء فيما يتعلق بنوعية الكتب والإصدارات العلمية المتوافرة عليها أو فيما يتعلق بالربط الذكي مع كبرى المكتبات العالمية وأهمها.

هذا ومن المقرر أن ينظم «مركز تريندز» معرضاً افتراضياً للكتاب خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى السابع من فبراير المقبل 2021، وذلك ضمن فعالياته الثقافية والفكرية لعام 2021. وسيشارك في هذا المعرض العديد من دور النشر ومراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم.