323 مشاركاً في التحكيم النهائي لجوائز «حمدان التعليمية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز عن ترشح 323 مشاركاً إلى مرحلة التحكيم المركزي لفئات الجوائز المحلية والخليجية في دورتها الـ23. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحكيم الذي عقد افتراضياً لاستعراض مستجدات فعاليات التحكيم المركزية للجوائز المحلية والخليجية ونتائج التحكيم النظري والميداني لفئاتها، ومناقشة الخطوات المقبلة، وصولاً إلى المراحل النهائية والإعلان عن الفائزين، وكذلك مراجعة كشوف المرشحين وآلية الزيارات الافتراضية، حيث تهدف المؤسسة إلى خلق مناخ إيجابي بما يخدم أهدافها الرامية إلى تطوير الأداء التعليمي، وتأهيل الكوادر المتأهلة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتشهد الدورة الحالية وصول عدد المتأهلين إلى مرحلة التحكيم المركزي في جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز إلى 241 ضمن مشاركات الجوائز المحلية، و82 ضمن المشاركات الجوائز الخليجية، بإجمالي 323 مشاركاً.

وفي الجوائز المحلية، بلغ عدد المشاركات عن فئة الطالب المتميز 158، و9 عن فئة الطالب الجامعي المتميز، و20 عن فئة المعلم المتميز، و34 عن فئة التربوي المتميز، و5 عن فئة المدرسة المتميزة، و8 عن فئة المشروع المتميز، و7 عن فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، وفي الجوائز الخليجية، 31 مشاركة عن فئة الطالب المتميز، و28 عن فئة المعلم المتميز، و23 عن فئة المدرسة المتميزة.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: إن سلاسة عمليات التسجيل والمشاركة والتحكيم التمهيدي والإعلان عن المتأهلين للتحكيم النهائي في مجموعة الجوائز المحلية والخليجية تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

وأضاف أن المؤسسة تواصل حرصها الشديد على سلامة المشاركين والعاملين في الوقت الذي تطبق معايير الدقة والشفافية والمصداقية في عمليات التقييم.