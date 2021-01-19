«اجتماعية الشارقة» تطلق «تمكين»

الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة «تمكين» لتشغيل ذوي الدخل المحدود، من خلال عقد تعاون، وذلك بهدف إكسابهم مهارات فنية وعملية تعزز ثقافة العمل لدى هذه الفئة، وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، وإكسابهم خبرات مهنية تمكنهم من الاعتماد على الذات مستقبلاً ويصبحون طاقات منتجة وتؤهلهم للحصول على فرصة عمل دائمة.

تستهدف المبادرة التي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية الفئات العمرية الأقل من سن 45 عاماً، والقادرة على العمل والعطاء.

ودعت الدائرة الجهات إلى التعاون والمشاركة بهذه المبادرة لإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهذه الفئة وتدريبهم وتأهيلهم لتطوير أدائهم، لافته إلى أن الجهات التي تتعاون مع الدائرة تسعى دائما إلى التكامل مع بعضها البعض لتحقيق الفائدة المرجوة في خدمة المجتمع، وتعزيز رفاهية أفراده.