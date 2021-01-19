لا حوادث بليغة بسبب الضباب بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عدم تسجيل أية حوادث مرورية بليغة خلال فترة الصباح الباكر، التي شهدت تشكل ضباب كثيف على الشوارع الداخلية والخارجية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على تحقيق أعلى معايير السلامة في الشوارع من خلال منع دخول الشاحنات إلى إمارة أبوظبي عبر شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد، إلى جانب منع دخول الشاحنات على شارع القدرة وشارع دبي- العين، وشارع الخيل، وهو ما ساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وتفادي وقوع أي حوادث بليغة.

وأوضح أن الدوريات المرورية كثفت من تواجدها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وثمن حرص السائقين على اتباع الإرشادات خلال فترة الضباب، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية المزيد من توخي من الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، وخفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار العميد المزروعي إلى أن الضباب الكثيف يعد أحد أكثر الظواهر التي تتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة على الطرق السريعة نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحاً أن القيادة في الضباب تؤثر سلباً على السائقين في حالة إهمالهم لقواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع الخطوات السليمة للقيادة في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا يحمد عقباها، ومبيناً أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو التوقف نهائياً وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور قد تساعد قائدي المركبات في تجنب الحوادث.