منع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة بأبوظبي أوقات الضباب

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب، معلنة عن إيقاف حركتها لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وذلك حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

ودعت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات إلى الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت أنها ستقوم بمخالفة الحافلات والشاحنات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية».