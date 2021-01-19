دوريات لتنبيه السائقين بضرورة الحيطة في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهدت معظم مناطق أم القيوين ضباباً كثيفاً أمس، أدى إلى تدني الرؤية إلى أقل من 100 متر في بعض الشوارع، ودعت الشرطة السائقين كافة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الضبابية، خصوصاً عند الخروج من فتحات الدوران أو التقاطعات، نظراً لصعوبة الرؤية، كما طالبتهم بخفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامتهم.

وقال العقيد خالد علي بوعصيبة، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة أم القيوين، إن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل توفير السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحفاظ على سلامة الجمهور، وتفادياً لوقوع حوادث سير بسبب الضباب.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدوريات للتواجد على جميع الشوارع الداخلية والخارجية، لتنبيه السائقين بضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيراً إلى أن قيادة المركبة بسرعة عالية أثناء الضباب، ستودي حتماً إلى وقوع حادث مروري، وقد يسفر عنه وفيات أو إصابات بليغة، لذا ندعو السائقين بضرورة اخذ الحيطة والحذر والانتباه وعدم الانشغال في مثل هذه الأجواء، التي تصعب على السائق أن يرى المركبات الأخرى.

وناشد العقيد خالد بوعصيبة، السائقين بقيادة المركبة على سرعة منخفضة حتى يتمكنوا من رؤية الأشياء أمامهم، ويتسنى لهم السيطرة على المركبة، إضافة إلى تشغيل المصابيح أثناء القيادة في الضباب الكثيف، والتأكد من نظافة زجاج المركبة للرؤية بشكل واضح، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تشغيل مصابيح التحذير، إلا أن عند وقوع حادث أو أمر طارئ، لأنها تشكل خطراً على السائقين الآخرين في حال تفاجئوا بها.