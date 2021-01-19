أكاديمية شرطة دبي تُطلق المخيم الشتوي للطلبة

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية شرطة دبي فعاليات المخيم الشتوي للطلبة المرشحين، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، ومشاركة منتسبي الأكاديمية، إلى جانب الطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات في الدورات التأسيسية بمنطقة وادي حتا هب.

وقال السويدي: إن تنظيم المخيم جاء ترجمة لدعم حملة (أجمل شتاء في العالم)، وتحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية، وسعي الأكاديمية الدائم لإسعاد الطلبة المرشحين والمرشحات، وخلق بيئة نموذجية مُحفزة على الإبداع والابتكار، لإبراز مواهب وإبداعات الطلبة، بعيداً عن أجواء القاعات الدراسية وبيئة العمل التقليدية.