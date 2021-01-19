«كهرباء الشارقة»: تكثيف الأعمال لإنجاز محطتي توزيع جهد بـ«الوسطى»

الشارقة ( الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تكثيف جهودها للانتهاء من تنفيذ عدد 2 محطة توزيع جهد 33 كيلوفولت بمنطقتي نزوى والذيد وتعديل الشبكات في المنطقتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإشراف عليها في المنطقة الوسطى بكافة مناطقها ومدنها، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية في محطة الذيد 53% والأعمال الكهربائية 19% ومحطة نزوى حوالي 51% والأعمال الكهربائية 19% ومن المخطط أن يتم إنجاز المحطتين خلال شهر مايو 2021.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة ستعمل على تكثيف جهودها لإنجاز المحطتين وتعديل الشبكات في الوقت المحدد، ووضع خطة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة وستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأشار إلى أن مدن المنطقة الوسطى تشهد بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة نهضة عمرانية وحالة من الانتعاش مدعومة ببنية تحتية، مما يتطلب مزيداً من الجهد لمواكبة هذه النهضة في مشروعات البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وبدوره، أكد المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن العمل مستمر في تنفيذ المحطتين وتعديل الشبكات، حتى يمكن تقديم خدمات متطورة لأهالي المنطقة الوسطى وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من الكهرباء والمياه.

وأضاف أن المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة في المنطقة الوسطى، ستساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال، وأن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، واستخدام أفضل الحلول التكنولجية والتقنية وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضح أن منطقة البطائح التابعة للمنطقة الوسطى تعتبر أول المناطق التي تتبع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إدارياً وفنياً، حيث قامت الهيئة بإنشاء محطتي كهرباء جهد 33 ك.ف. بمنطقة البطائح لخدمة السكان والمقيمين ولإمداد المشروعات التجارية والصناعية بالكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمباني الحكومية الجديدة، وبذلك تكون منطقة البطائح تعتمد اعتماداً أساسياً على هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في إمدادها بخدمات الكهرباء بنسبة 100%، كما شهدت خلال الفترة الماضية التوسع في المشروعات الصناعية والتجارية، نظراً لتوفر البنية الأساسية في المنطقة المتمثلة في الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.