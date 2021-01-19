«إسلامية دبي» تحقق شهادة الأيزو العالمية

دبي (وام)

حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على المواصفة الدولية لنظام إدارة المخاطر 31000:2018 ونظام إدارة الابتكار 56002:2019 في ضوء مواصلة تبني وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وذلك في إطار تطوير العمل والارتقاء بالأداء والخدمات التي تقدمها الدائرة.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، أن حصول الدائرة على المواصفات الدولية للأنظمة الإدارية ما هو إلا استكمال للجهود التي بذلتها فرق العمل في الدائرة.

من جانبه، أكد عبدالله عبيد الدلال مستشار الاستراتيجية والتميز المؤسسي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن حصول الدائرة على تلك المواصفات الدولية، ما هي إلا ترجمة لرؤية ودعم ومشاركة كافة المديرين التنفيذيين ومديري الوحدات التنظيمية وفرق العمل على مستوى الدائرة.