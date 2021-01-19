«صحة دبي» تحدد المراكز الإضافية المستمرة في فحوصات «كوفيد-19»

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ «كوفيد-19» التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي: نادي النصر «طوال أيام الأسبوع» ومجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي «ديرة سيتي سنتر» و«مول الإمارات» وهما من دون مواعيد.

وأفادت الهيئة بأن إجراء الفحوصات قد توقف - بداية من اليوم الثلاثاء - في مراكز الفحوصات الإضافية، نظراً لانقضاء الحاجة إليها، وهي منصة «النخيل مول» و«دبي مول» ومركز «مردف» للتسوق ومجلس ميناء الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجلاء المسافرين «Rapid test» في نادي شباب الأهلي الذي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر.