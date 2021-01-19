الإمارات تقدم أكثر من مليوني جرعة من لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 93846 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,065,367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».