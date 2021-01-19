بتوجيهات محمد بن زايد.. «فخر الوطن» يقدم تأميناً صحياً بمزايا أوسع لـ 10 آلاف من كوادر خط الدفاع الأول

أعلن مكتب «فخر الوطن»، اليوم، إطلاق مبادرة لتقديم خدمات تأمين صحي جديدة وموسعة لأبطال الخطوط الأمامية من ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات وأسرهم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سموه بدعم أبطال الخطوط الأمامية.

وجرى تطوير البرنامج الجديد الذي يُعد بمثابة ترقية إضافية للمنافع التي يحظى بها المستفيدون ضمن برامج التأمين المشتركين بها حالياً، بشراكة بين مكتب فخر الوطن والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وبتمويل «فخر الوطن».

وتتضمن المبادرة استفادة 10 آلاف من العاملين في خط الدفاع الأول من المسجلين في قاعدة بيانات مكتب فخر الوطن من ذوي الدخل المحدود، على أن تشمل استفادتهم من مزايا التأمين الموسع منافع مماثلة لتلك المتوافرة في برنامج «صحتك» المخصص لموظفي حكومة أبوظبي من المقيمين، ابتداءً من 1 فبراير 2021.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحرص دوماً على مواصلة دعم أبطالنا في خط الدفاع الأول صحياً ونفسياً، مؤكداً أن ذلك يقع ضمن مسؤوليات الدولة والتزاماتها اتجاه هؤلاء الرجال والنساء الشجعان الذين قاموا برعايتنا وحماية صحة شعب الإمارات وسلامته طوال هذه الجائحة، ونحن مدينون لهم ولأسرهم بالتقدير والدعم، فالعاملون في الخطوط الأمامية لهم أولوية الحصول على أفضل رعاية طبية.

ويأتي تطوير البرنامج من قبل مكتب فخر الوطن استجابة مباشرة لنتائج استطلاع رأي تم إجراؤه عند تأسيس المكتب لأكثر من 8.000 من العاملين في الخطوط الأمامية من جميع المنشآت الطبية المرخصة على المستوى الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الجهات المسؤولة عن عمليات التعقيم والحماية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع اثنين من الموضوعات الأساسية التي حددها أبطال خط الدفاع الأول كونها تحديات يواجهونها والتي تمثلت في حماية صحتهم العامة أثناء أدائهم مهامهم في مواجهة الجائحة، إضافة إلى التكلفة الإجمالية للمعيشة.

وستقوم «ضمان» بإدارة المبادرة وتنفيذها بالتعاون مع «فخر الوطن» والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، حيث تتمتع الشركة بخبرة واسعة في تصميم وإدارة برامج تأمينية مماثلة تمولها الحكومة.

وستعمل «ضمان» مباشرة مع إدارات المؤسسات الطبية لتسجيل العاملين في خط الدفاع الأول من المؤهلين للانتفاع من المبادرة، وفقاً للمعايير التي يحددها مكتب فخر الوطن، فضلاً عن دورها في تنسيق الموافقات المسبقة وسداد المطالبات المالية المتعلقة بها مع المرافق الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاج.

ويوفر برنامج الترقية الجديد، تغطية لرسوم الخصم والتأمين المشترك وفق بنود خطط التأمين الصحي الحالية الخاصة بالمستفيدين، مثل خدمات الاستشارة والأدوية، بجانب حصول المشتركين على تغطية إضافية تصل إلى 3000 درهم إذا تجاوزوا الحد الأعلى المقرر ضمن خطة التغطية التأمينية السنوية الخاصة بهم.

وفي سياق متصل، قال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: نفخر باختيارنا من قبل مكتب فخر الوطن للتعاون معهم في تنفيذ البرنامج، والذي نسعى من خلاله إلى توفير الحماية للذين يعرضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر في خدمة الوطن، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.. ويشرفنا إظهار التقدير لأبطالنا وعائلاتهم الذين وضعوا حماية المجتمع في مقدمة أولياتهم، ولم يدخروا جهداً في الإخلاص لعملهم.

وقد خصصت «ضمان» ضمن استعداداتها للمباشرة في المبادرة فريق خدمة عملاء خاص ليتواصل مع المؤهلين للتسجيل في برنامج التأمين الصحي المعزز.. ويمكن أيضاً للعاملين في خط الدفاع الأول من المسجلين في قاعدة بيانات التي أسسها مكتب فخر الوطن أن يقوموا بالتواصل مع المؤسسات العاملين لديها لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على برامج التأمين الصحي المعزز، أو من الخلال التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني Frontline_Heroes@damanhealth.ae.



