فحص 413 خزان مياه في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الإدارة قامت بمعاينة وفحص نحو 413 خزاناً من ضمن الخزانات في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية خلال عام 2020، للتأكد من نظافة الخزانات وسلامتها وتوافر الضوابط والمعايير.

وقال: من الضروري تعاون المشتركين مع الهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نقاء وجودة المياه، وذلك يتم من خلال المتابعة الدورية لتنظيف، وصيانة خزانات المياه، وأن لا تترك الخزانات بالشهور والسنين بدون تطهير، وتنظيف مما يؤثر على خواص الماء الطبيعية والكيميائية، ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتيريا الضارة، والطحالب التي تضر بصحة الإنسان، ناهيك عن الأمراض التي يمكن أن يجلبها تلوث المياه في الخزانات.

وأوضح أن المياه التي تضخها الهيئة في شبكة المياه الرئيسية، والتي تصل إلى الخزانات ذات جودة عالية وضمن معايير منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أهمية تركيب الخزانات الأرضية والعلوية المناسبة لكل منزل ومشروع، واتباع المواصفات السليمة في تخزين المياه حرصاً على صحة الأفراد.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة لإنشاء خزانات المياه تتضمن: أن يكون موقع الخـزان نظيفاً وبعيداً عن الروائح الكريهـة، والدخـان والأتربـة والملوثات، وأن يتم عزله عزلاً كاملاً ومحكماً لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية، وكذلك يكون العزل عزلاً حرارياً للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان.

وأضاف بأن فرق التفتيش بالهيئة تبذل جهوداً كبيرة في مجال الحفاظ على المياه، حيث تم خلال عام 2020 التركيز على التفتيش على الخزانات في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الإشعارات التي تم تسليمها للمشتركين تنوعت بين تنظيف الخزان، وتوفير غطاء محكم واستبدال المضخات التي تؤثر في جودة المياه، موضحاً بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة وتقوم بدور فعال في توعية الأفراد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة لتوجيههم نحو أهمية تركيب الخزانات المناسبة والتنظيف الدوري لها حفاظاً على الصحة والسلامة، كما تم إرفاق ملف الإرشادات التوعية للحفاظ على نظافة الخزانات مع الفواتير الشهرية بشكل دائم.