منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقصر الوطن، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور الجهاز في تحديد وتنسيق سياسة استثمار أموال الحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، إذ صادق المجلس في البداية على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للجهاز، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية، كما وافق على توصيات اللجنة التنفيذية بخصوص موازنة السنة المالية لسنة 2021.

وناقش مجلس الإدارة مشروع تحديث استراتيجية جهاز الإمارات للاستثمار والذي ينطلق ضمن إطار خطة الاستعداد للخمسين وترجمةِ رؤى القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة عالميا بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات. وتهدف الاستراتيجية المحدثة إلى تمكين الجهاز من التوصل إلى نتائج متميزة وتأمين أرباح اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تطمح الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في الجهاز بما يعادل أربع مرات، وذلك من خلال خطة استثمارية تحقق زيادة العوائد وموازنة قوية تتماشى مع الأجندة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار والإدارة التنفيذية للجهاز على جهودهم المبذولة لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي وضمان عائدات طويلة الأجل لاستثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، متمنياً سموه للجهاز تحقيق مزيد من النجاحات وفق مستهدفات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كل من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وعيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار، ومحمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وكلثم حمد الغفلي مديرة استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية بجهاز أبوظبي للاستثمار.

كما شهد الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، وعدد من المديرين التنفيذيين في الجهاز.



