حمدان بن محمد: العمل الحكومي في دبي نهج التميز

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن العمل الحكومي في دبي يسير وفق نهج التميز، وأن السعادة قيمة لا تغيب عن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيراً سموه إلى دعم حكومة دبي لكافة البرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق سعادة المجتمع باعتبارها أولوية للعمل الحكومي، موجهاً سموه الجهات الحكومية بضرورة العمل على مواصلة جهود تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز روح الفريق الواحد لتصبح دبي أسعد مدن العالم.

جاء ذلك، خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري وسعادة موظفي حكومة دبي للجهات الحكومية في دبي، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث ثمن سموه جهود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ضمن المؤشرات، وحثهم على مواصلة التطوير للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الخصوص.

وقال سمو ولي عهد دبي: «السعادة قيمة لا تغيب عنّا بفضل رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقد أشرنا في سبتمبر 2019 بأننا سنعلن عن نتائج سعادة المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة موظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام لضمان تحقيق ذلك، واليوم نعلن النتائج ونبارك للجهات الثلاث الأولى ضمن مؤشر سعادة المتعاملين، وهي القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول بنسبة 91.6%، وهيئة الطرق والمواصلات المركز الثاني بنسبة 90.1%، وهيئة الصحة بدبي في المركز الثالث بنسبة 88.5%، كما نبارك لأصحاب المراكز الأولى ضمن مؤشر سعادة الموظفين، وهم مركز دبي للإحصاء بنسبة 97.44% في المركز الأول، والقيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 96.68% في المركز الثاني، والنيابة العامة، بنسبة 95.86% في المركز الثالث».

وأضاف سموه: «رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» على العالم، حققت حكومة دبي نتائج متقدمة في دراسة سعادة المتعاملين لعام 2020، حيث بلغ متوسط سعادة متعاملي حكومة دبي 84% كما بلغ متوسط مستوى ثقة المتعاملين في الحكومة 95.1%، واليوم أعلن عن نظام جديد لدراسة المتسوق السري، لتصبح دراسة مستقلة، وسيتم إرسال تقارير ربع سنوية لكل جهة حكومية عن نتائج المتسوق السري كي تعمل على تطوير وتحسين خدماتها بشكل مباشر».

وقال سموه: «في الوقت الذي أحجمت فيه حكومات ومؤسسات عن قياس مدى رضا أو سعادة موظفيهم جراء جائحة كورونا، بادرنا بقياس سعادة موظفي حكومة دبي من خلال الدراسة السنوية التي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي..فخور بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ متوسط سعادة موظفي حكومة دبي 89%».

وأضاف سموه: «يُؤكد حصول مؤشر استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات جائحة «كوفيد- 19» على أعلى تقييم بنسبة 92%، جاهزيتنا وقدرتنا على مواجهة الأزمات، والشكر موصول لفريق عمل حكومة دبي على جهودهم المستمرة.. وأدعو الجميع لمواصلة العمل يداً بيد وتعزيز أواصر التعاون لتكون حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

كما ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأداء المتميز لمركز دبي للإحصاء في مجال تحقيق سعادة الموظفين بإحرازه المركز الأول على مدار تسعة أعوام، الأمر الذي يدل على مستوى متقدم من النضج في هذا المجال، موجهاً بإعفاء المركز من المشاركة في دراسة سعادة موظفي حكومة دبي لمدة عامين قادمين.

وشمل ترتيب الجهات الحكومية استناداً لنتائج مؤشر سعادة المتعاملين، القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول بنسبة 91.6%، هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني بنسبة 90.1%، وهيئة الصحة بدبي بالمركز الثالث، بنسبة 88.5%..في حين حلت بلدية دبي بالمركز الرابع بنسبة 87.7%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الخامس بنسبة 87.6%، وجمارك دبي، بالمركز السادس بنسبة 87.1%، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز السابع بنسبة 86.6%، ودائرة التنمية الاقتصادية في المركز الثامن بنسبة 86.5%، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بالمركز التاسع بنسبة 85.2%، والنيابة العامة بالمركز العاشر بنسبة 84.7%، ودائرة محاكم دبي بالمركز الحادي عشر، بنسبة 84% ونالت دائرة السياحة والتسويق التجاري المركز الثاني عشر بنسبة 83.8%، وهيئة دبي للثقافة والفنون المركز الثالث عشر بنسبة 83.5%، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية المركز الرابع عشر بنسبة 82.9%، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المركز الخامس عشر، بنسبة 82.7%، والمركز السادس عشر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 82.5%، وجاءت مطارات دبي في المركز السابع عشر، بنسبة 81.6%، ودائرة الأراضي والأملاك في المركز الثامن عشر بنسبة 81.2%، وغرفة دبي في المركز التاسع عشر، بنسبة 81%، وهيئة تنمية المجتمع في المركز العشرين بنسبة 80.5%، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الحادي والعشرين بنسبة 79.8%، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في المركز الثاني والعشرين بنسبة 76.4%، ومؤسسة دبي للإعلام في المركز الثالث والعشرين بنسبة 75.6%. وجاء ترتيب الجهات الحكومية، استناداً لنتائج مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي كما يلي: المركز الأول مركز دبي للإحصاء 97.44%، والمركز الثاني القيادة العامة لشرطة دبي 96.68%، والمركز الثالث النيابة العامة 95.86%، والمركز الرابع مجلس دبي الرياضي 94.26%، والمركز الخامس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية 93.30%، والمركز السادس دائرة التنمية الاقتصادية 92.06%، والمركز السابع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 91.99%، والمركز الثامن دائرة المالية 90.39%.