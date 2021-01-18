هوية لمؤتمر «الطب النفسي للأطفال واليافعين»

دبي (وام)

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بالتعاون مع مؤتمر الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين عن إطلاق الهوية الجديدة لمؤتمر «الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين»، الذي يعقد لأول مرة في دبي تحت شعار «الصحة النفسية للأطفال واليافعين: تشكيل المستقبل»، ويمثل الشعار الجديد للمؤتمر الجهود الجماعية التي تقودها دبي في تشكيل مستقبل الصحة النفسية للأطفال واليافعين، حيث تم اختيار إمارة دبي كأول مدينة عربية تستضيف مؤتمر IACAPAP الدوليّ منذ انعقاده لأول مرة في باريس عام 1937، وذلك في إطار جهود الإمارة في تمهيد الطريق أمام اختصاصيي الصحة النفسية لاحتضان ورعاية الأفكار والمبادرات الجديدة في هذا المجال.