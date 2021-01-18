ندوات حوارية بـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق سلسلة من الحوارات عبر الإنترنت خلال شهر يناير الجاري، وذلك تماشياً مع سياسة الجامعة التي تهدف إلى توفير مجموعة واسعة من المواضيع، مع إتاحة الفرصة لمشاركاتهم حيثما كانوا.

وتتناول الحوارات الافتراضية تشكيلة واسعة من المواضيع تشمل الصحة وفيروس كوفيد-19، والسياسة والانتخابات الأميركية، وتغيّر المناخ والموسيقى.

بدأت السلسلة أمس بالحوار الأول تحت عنوان «أيمكننا التنبؤ بظهور الفيروسات؟» الذي ناقش الجهود العالمية لرصد ظهور الفيروسات وتطورها وسبل تسخير التقنيات الحديثة لهذا الغرض.

وعلى صعيد آخر، يتناول حوار «دور ثلوج المحيطات» في الرابع والعشرين من يناير الجاري أهمية هذه التشكيلات الطبيعية ودورها في نظام المناخ، بالإضافة إلى جهود الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي للكشف عن أسباب التغييرات التي تمر بها.

ويتضمن موسم الخريف لمعهد جامعة نيويورك أبوظبي كذلك حواراً بعنوان «نهاية النموذج الغربي» وآخر بعنوان «المواطن الموسيقي» في يومي العشرين والواحد والثلاثين تباعاً من ذات الشهر، بالإضافة إلى جلسة حوارية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الإمارات، مركز الشباب - أبوظبي، ومعهد فرانسيس، عن مساهمة التصميم المعماري وممارسات المستخدمين في تكوين مساحة اجتماعية.