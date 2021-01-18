حملة للتوعية بأهمية اللقاح في دبي

دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة الصحة بدبي‏‭ ‬سلسلة ‬من ‬الندوات ‬الافتراضية ‬الهادفة ‬إلى ‬زيادة ‬الوعي ‬بأهمية ‬أخذ ‬لقاح «‬فايزر- بايونتيك» ‬المضاد لـ«كوفيد-19»، ‬وخاصة ‬للفئات ‬ذات ‬الأولوية ‬التي ‬حددتها ‬الهيئة ‬ضمن ‬المرحلة ‬الأولى ‬لحملة ‬التطعيم ‬ضد ‬فيروس ‬«كورونا».

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية حملة التوعية التي تستهدف موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، للتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم.

وقالت الدكتورة العوضي: «الحملة تركز على عدد من المحاور المتعلقة بفعالية ومأمونية اللقاحات وكيفية عملها، والفئات المستهدفة من حملة التطعيم، والفئات المستثناة، والتعريف بمواقع أخذ اللقاح بمنشآت هيئة الصحة بدبي، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، والمعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذ اللقاح، وعدد جرعاته التي يفصل بينها 21 يوماً».

وأوضحت الدكتورة العوضي، أن حملة التطعيم بهيئة الصحة بدبي تستهدف أربع فئات رئيسة، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين «60 سنة فما فوق»، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، والفئة الرابعة كل من يرغب في تلقي اللقاح.

وأشارت إلى إجراءات التسجيل وحجز مواعيد الحصول على التطعيم، حيث خصصت الهيئة التسجيل من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية ‏DHA، ‬ومركز ‬الاتصال ‬على ‬الرقم ‬المجاني ‬الموحد ‬«800342».

وقالت: إن الحملة التي استمرت بجمارك دبي خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري تمكنت من الوصول إلى 450 موظفاً، كما استفاد منها 460 موظفاً في هيئة الطرق المواصلات، وهي مستمرة حالياً في بلدية دبي يومي 18و19 يناير الجاري، وفي مؤسسة دبي للإعلام، غداً الأربعاء 20 يناير.