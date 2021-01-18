الإمارات أول دولة في العالم تطلق «دفتر المرور الجمركي» الذكي

أبوظبي (وام)‏

أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة إمكانية الحصول على دفتر المرور الجمركي «تريب تيكت» إلكترونياً، من خلال منصة الخدمات الذكية للوزارة عبر التطبيق الذكي /‏‏moiuae/‏‏ أو من خلال الموقع الإلكتروني /‏‏www.moi.gov.ae/‏‏/‏‏ الداخلية.إمارات/‏‏ أو عبر خدمات النادي الإلكترونية بالتعاون مع النادي مثل إصدار رخص القيادة الدولية.

ويتم تقديم الخدمة على مرحلتين، حيث يتم تقديم الطلب عبر تطبيق الوزارة مع الدفع مباشرة أو إيداع الضمان البنكي وتوثيق الدفع بالنظام الإلكتروني، ليتم بعد ذلك إصداره من قبل النادي وإرساله بالبريد أو الحضور إلى مكاتب النادي لاستلامه.

وتم تعديل العديد من الإجراءات التقليدية والتي كانت تعتمد تعبئة الطلبات وإرفاق المستندات بعد تصويرها كرخصة القيادة وملكية المركبة والهوية الإماراتية والإقامة، وكانت رحلة المتعامل تنص على الحضور الشخصي إلى مكاتب خدمة المتعاملين التابعة للنادي مباشرة أو لمراكز إسعاد المتعاملين التابعة لوزارة الداخلية تبعاً للشراكة الأولية منذ 2013 أو من إحدى مكاتب الشركاء الـ 27 لإصدار خدمات النادي، فيما يتم حالياً الدخول إلى الخدمات الذكية من خلال التطبيقات أو الموقع الإلكتروني للوزارة والتقديم على الخدمات دون الحاجة إلى أي بيانات شخصية أو بيانات رخص القيادة أو بيانات المركبة من المتعامل، حيث إن النظام يملأ هذه الطلبات تلقائياً من قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تقديم كافة الخدمات للجمهور بصورة ذكية، مشيراً إلى أن الشراكة مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تأتي في هذا الإطار.

وأضاف أن الخدمة الجديدة تأتي بعد إطلاق رخص القيادة الدولية عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، لتكملة منظومة المسافر خارج الدولة، حيث إن وثيقة المرور الجمركي مطلوبة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم للدخول المؤقت بالسيارات الخاصة أو المركبات التجارية أو فئات أخرى من السيارات التي تحمل لوحات الإمارات.

وقال محمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: إن دولة الإمارات تميزت على صعيد تطوير خدمات التنقل على مستوى العالم من خلال الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للسياحة، حيث حصلت على الامتياز الأول بين 171 دولة أخرى لتطوير وإنشاء موقع موحد رسمي لدفاتر المرور الجمركي، كما احتلت الدولة المركز الأول في مجال طلب الرخص الدولية عبر المجال الرقمي /‏‏ أون لاين /‏‏ وكانت السباقة في إطلاق الخدمات الذكية منذ عام 2016.