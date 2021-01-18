تنسيق بين شرطة دبي و«المكتب الإعلامي»

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فريق الإعلام والتواصل خلال زيارته إلى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك في إطار تنسيق الجهود الإعلامية خلال الفترة المُقبلة، والتي ستشهد انطلاق مشاريع استراتيجية على مستوى إمارة دبي، ومنها مشروع الافتتاح التجريبي لإكسبو 2020.

وخلال الزيارة، أشاد العميد شهيل بالتعاون المستمر بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي وإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والذي انعكس على الحرفية التي تعامل بها الفريق الإعلامي المشترك مع مختلف مراحل مواجهة أزمة كوفيد 19.

وقال العميد شهيل: إن سهولة تدفق المعلومات الإعلامية بلغات متعددة وسرعة بثها عبر مختلف القنوات والمنصات كان له دور كبير في النتائج اللاحقة والقدرة الكبيرة التي أظهرتها مختلف الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، مؤكداً أن القدرات التي يمتلكها المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تنسيق الجهود بين فرق الاتصال لعب دوراً محورياً في توحيد الرسائل الإعلامية وتوصيلها إلى الجمهور المستهدف على الوجه الأكمل. من جانبه، أكد العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الزيارة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

وقدم بطي الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، عضو فريق الاعلام والتواصل شرحاً للمبادرات الإعلامية التي يعمل عليها فريق الإعلامي الأمني في شرطة دبي، بالتعاون مع الفريق الإعلامي لحكومة دبي لا سيما فيما يختص بالتعامل مع الأزمات والكوارث.

حضر الاجتماع نورة العبار، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعلياء الذيب مديرة الاتصال الاستراتيجي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي.