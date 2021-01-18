توعية لمليون شخص من «التثقيف الصحي» بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة )

أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة لـ«الاتحاد» على أن الإدارة حققت إنجازاً كبيراً خلال عام الاستعداد للخمسين، على صعيد رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتعزيز مستوى الصحة العامة، وتمكنها من إيصال رسائلها الصحية التوعوية إلى ما يزيد على مليون شخص من كافة الفئات العمرية عن طريق تنظيم أكثر من 125 محاضرة وورشة تثقيفية افتراضية، قدمها العديد من الأطباء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وعدد من المثقفات الصحيات، بالإضافة إلى نشر أكثر من 178 منشوراً ومادة فلمية توعوية، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن الإدارة قدمت التوعية الصحية لمليون شخص خلال العام الماضي، إذ حرصت الإدارة على مواءمة برامجها ومشاريعها مع متطلبات الظروف الصحية التي شهدها عام 2020 والمتمثلة بجائحة «كوفيد -19»، بهدف تذليل التحديات الصحية التي تواجه أفراد المجتمع، حيث سعت إلى استحداث معايير جديدة لبرنامج المدارس الصحية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة في المدارس، بالإضافة إلى إطلاق دراسة «العمل عن بُعد وصحة الموظف».

كما سعت إدارة التثقيف الصحي إلى إطلاق العديد من الاستبيانات والدراسات ذات الصلة بأزمة فيروس كورونا المستجد، لمعرفة مدى تجاوب الجمهور مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى حرصها إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعين الخاص والحكومي لدعم مشاريع الوعي الصحي، عن طريق تقديم الدعم العيني والمادي المقدر بنحو 110 آلاف درهم لتصب في المشاريع التثقيفية والتوعوية المتنوعة التي تتبناها الإدارة، كما احتفلت بـ 65 يوماً عالمياً، استفادت منها في حشد مزيد من الدعم لتعزيز مكانة الشارقة، باعتبارها أول مدينة صحية في الشرق الأوسط، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.