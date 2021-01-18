مشروع لتقويم العظام والأجهزة التعويضية بتقنية ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مجموعة ميديكلينيك بشأن تقويم العظام المطبوع ثلاثي الأبعاد، والذي يعد أحدث تطور في مجال الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام بهدف البحث والتصميم بين الجانبين في مجال تقويم العظام والطباعة الثلاثية الأبعاد كأحد الحلول التقنية العلاجية، وإشراك فريق المشروع من المؤسسة من المعالجين والمصممين، وتمكينهم من تطوير المنتج النهائي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن مستشفى ميديكلينيك الشرق الأوسط ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، وجرت مراسم التوقيع بمقر المستشفى بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأعلنت المؤسسة إطلاق مشروع تأهيل جديد حول تطوير منتج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال تدشين ورشة جديدة ضمن ورش العمل والتأهيل المهني بمركز زايد للتأهيل الزارعي والمهني التابع للمؤسسة.

وأكد الحميدان أن تعاون المؤسسة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط يهدف إلى تدريب كوادر المؤسسة المتخصصة من المعالجين والمصممين على كيفية استخدام الطابعات المتخصصة في مجال الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتطوير الرعاية لأصحاب الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي يعد الأول من نوعه في الإمارات يقوم على محاكاة العالم الافتراضي في عمليات تدريب وتأهيل أصحاب الهمم.