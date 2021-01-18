«ضمان» تعيد افتتاح فروعها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) عن إعادة افتتاح فروعها ومكاتب الخدمة على مستوى الدولة، وتمديد ساعات العمل خلال أيام الأسبوع وتقديم خدماتها يوم السبت في مكاتبها بإمارة أبوظبي.

وأوضحت «ضمان» أن عودة الافتتاح تشمل جميع فروعها الستة على مستوى الدولة، والتي تشمل مدن دبي والشارقة، 12 مكتب خدمة في أبوظبي.

وأشارت «ضمان» إلى أن الفروع ومكاتب الخدمة العاملة بساعات إضافية تشمل شبكتها بإمارة أبوظبي، حيث ستفتح أبوابها من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، فيما تستقبل المتعاملين يوم السبت من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً.