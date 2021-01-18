90 % إنجاز المرحلة الثالثة لطرق الفجيرة الداخلية

الفجيرة (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الثالثة من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 47 كيلو متراً، والتي شملت 15 منطقة في الإمارة.

وقال سالم المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة: إن الدائرة شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة 90%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة، توزعت على 15 منطقة منها سبع مناطق متنوعة في الإمارة هي «الجروف، ويعلا، والريامة، والفرفار، وسكمكم، والفصيل و الجريف» وثمانية في مدينة دبا الفجيرة «العقة، والرحيب، وعيب الحنة، وظاهر الصفوة، والمحترقة، والراشدية، وزكت، والردة»، حيث نُفذت هذه الطرق المحلية بما يخدم السكان، ويحقق سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق على أن تتبعها مرحلة رابعة لتغطية كافة احتياجات إمارة الفجيرة.

وأوضح سالم المكسح، أن المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة التي أنجزتها الدائرة العام الماضي، بلغ طولها 58 كيلو متراً، وشملت 14 منطقة، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة تعمل جاهدةً على تطوير مشاريع البنية التحتية لديها، بما يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار.