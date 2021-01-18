تطوير البنية التحتية قرب «جيوجيتسو الباهية»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً، استهدف تطوير مكونات البنية التحتية في قطعة الأرض رقم p6 في الباهية القديمة.

وحرصت البلدية على تزويد هذه المنطقة بالخدمات اللازمة، كونها تقع بالقرب من نادي الجيوجيتسو، وصالة الألعاب، ولتوفير المرافق الداعمة لرواد هذه المنطقة.

وتضمن نطاق أعمال المشروع إنشاء 56 موقفاً للسيارات، وإنشاء مـدخـل ومخرج للمنطقة لتسهيل حركة الدخول والخروج في منطقة النادي، وذلك وفقاً لأفضل معايير السلامة الخاصة بالطرق، والتي توفر دخولاً وخروجاً آمناً إلى منطقة النادي.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي قد نفذت المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز 23 يوماً، وذلك نتيجة لتضافر جميع الجهود، والعمل ضمن خطة المشروع المعتمدة، ومواصلة الأعمال بتفانٍ واستمرارية أدت إلى إنجاز المشروع واستكماله وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات.