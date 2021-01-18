«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية لأدنى مستوياتها

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها مع بدء تشكل الضباب الليلة على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة من الساعة 22:00 مساء اليوم وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد الثلاثاء.