المجلس التنفيذي يعيد تشكيل مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني برئاسة السيد مبارك مطر الحميري.

ويضم المجلس كلا من السيد: عادل عبدالله الحوسني، نائباً للرئيس، والسيد شبيب حمد سلطان الدرمكي والسيد محمد حسن عبدالله الحامدي والسيد سلطان سعيد صالح الجابري والسيدة إلهام عبدالغفور محمد القاسم والسيد محمد لؤي عبدالفتاح.