أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني برئاسة السيد مبارك مطر الحميري.
ويضم المجلس كلا من السيد: عادل عبدالله الحوسني، نائباً للرئيس، والسيد شبيب حمد سلطان الدرمكي والسيد محمد حسن عبدالله الحامدي والسيد سلطان سعيد صالح الجابري والسيدة إلهام عبدالغفور محمد القاسم والسيد محمد لؤي عبدالفتاح.