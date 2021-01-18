محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ويضم المجلس كلاً من معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، نائباً للرئيس، وهشام خالد توفيق ملك والسيد جاسم حسين أحمد ثابت والسيد مسعود محمد محمد شريف محمود والسيد منصور محمد عبدالقادر الملا والسيد جاكوب باريند كالكمان.