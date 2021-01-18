السفير الأميركي يزور «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في مكتبه بالمقر الرئيس للدائرة، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والوفد المرافق له، إذ جرى بحث فرص التعاون المتاحة بين دائرة القضاء والمؤسسات القانونية والقضائية الأميركية، وإمكانات تعزيزها بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتضمن برنامج زيارة وفد السفارة الأميركية، جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، حيث تعرف إلى آلية إنجاز المعاملات عن بُعد.

وفي ختام الزيارة، أشاد السفير الأميركي، بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها دائرة القضاء في أبوظبي، ودورها في توفير الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المستويات، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.