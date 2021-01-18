«خليفة التربوية» تبدأ عمليات التحكيم للمرشحين لدورتها 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة خليفة التربوية عن بدء عملية التحكيم لدورتها الرابعة عشرة 2020/2021، للأفراد والمؤسسات ذات العلاقة محلياً وعربياً، مشيرة إلى أن عملية التحكيم تتم وفق معايير الشفافية والموضوعية التي تأخذ بها الجائزة في رسالتها لتعزيز التميز في الميدان التعليمي بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة على أن عملية التحكيم ستتم وفق الجدول الزمني للدورة الحالية من خلال فرق متخصصة من المحكمين والخبراء، كل في مجاله، وعبر توظيف تكنولوجيا متطورة، بحيث تتم عملية التحكيم للأعمال المرشحة إلكترونياً، بعد أن استقبلتها الجائزة خلال الفترة الماضية عبر موقعها الإلكتروني المطور، حيث تتولى لجان التحكيم عمليات تقييم هذه المشاريع والمبادرات وجميع الملفات المقدمة إلكترونياً وعن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية، وذلك في مجالاتها المطروحة لهذه الدورة والتي تتضمن تسعة مجالات موزعة على 18 فئة.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على التزام الجائزة بإعلاء معايير الشفافية والموضوعية في تقييم جميع الأعمال المرشحة، وذلك استناداً إلى رسالتها في نشر التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً، مشيرة إلى أن الجائزة طرحت في دورتها الحالية 9 مجالات موزعة على 18 فئة.