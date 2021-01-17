سيرجي كوزنيتسوف.. تاريخ من الدبلـوماسية

يسرى عادل (أبوظبي)

نعت السفارة الروسية لدى الدولة عبر «تويتر»، السفير سيرجي كوزنيتسوف، سفير روسيا الاتحادية، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاماً.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الروسية يوري فيداكاس، لـ«الاتحاد»: «ببالغ الحزن والأسى.. علمنا بوفاة سفيرنا كوزنيتسوف، كان دبلوماسياً محترفاً لامعاً ومستشرقاً نهماً، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، لكن أبرز ما سأفتقده الصديق الحقيقي الوفي».

وأضاف فيداكاس: «السفير الفقيد بذل الكثير من أجل العلاقة بين البلدين الصديقين الإمارات وروسيا، وكان رجلاً لائقاً يحظى باحترام كامل من قبل موظفي السفارة الروسية».

وأعرب القائم بالأعمال عن بالغ شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع من قدموا التعازي والدعم للسفارة الروسية بالدولة.

السفير الراحل تخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية عام 1979 وله مشوار حافل في السلك الدبلوماسي بدأ منذ عام 1985. إذ عمل الفقيد في كل من ليبيا 1985 - 1987، وسوريا 1987 - 1991، وسلطنة عمان 1993 - 1997، والكويت 2000 - 2003، ودولة الإمارات 2003 - 2004، ثم شغل منصب القنصل العام لروسيا في المملكة العربية السعودية 2007 - 2015، وعمل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للاتحاد الروسي لدى جمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الاتحادية 2015 - 2019، إلى أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً تنفيذياً بتعيين سيرجي كوزنتسوف سفيراً فوق العادة ومفوضاً للاتحاد الروسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 4 أبريل 2019.