برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد تعيين مدير عام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

دبي (وام)‏

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين الدكتورة رابعة السميطي مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

شغلت الدكتورة رابعة السميطي منصب الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء في وزارة التربية والتعليم، وأشرفت ضمن مهامها على عمليات تقييم المدارس، والاختبارات الوطنية والدولية، كما تقلدت سابقاً منصب المدير التنفيذي للتقييمات الدولية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما شغلت منصب أستاذ جامعي في جامعة زايد.

وعملت على العديد من اللوائح والقوانين والقرارات الخاصة بالتعليم الخاص والطفولة المبكرة، وهي عضوة في المجلس الاستشاري الوطني للغة العربية، وخريجة برنامج حكومة دبي للقيادات الشابة، وبرنامج حكومة الإمارات للقيادات التنفيذية.

كما شغلت مسبقاً كرسي الممثل الرسمي لدولة الإمارات في مجلس أمناء PISA لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي «OECD» وكرسي الممثل الرسمي لدولة الإمارات في الجمعية العمومية لدى الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي «IEA».

وتحمل السميطي شهادة الدكتوراه في الإدارة الدولية للتعليم من الجامعة البريطانية في دبي اشتراكاً مع جامعة بيرمنجهام في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في التربية من جامعة بريستول في المملكة المتحدة.

يذكر أنه تم إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق صلاحيات مستقلة لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية؛ وذلك بهدف توفير التعليم المدرسي الحكومي في إطار السياسة العامة للدولة، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم الحكومي، بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر.