16700 خدمة قدمتها هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين

دبي (وام)‏

كشفت هيئة تنمية المجتمع أن عدد الخدمات التي تم تقديمها لكبار المواطنين المسجلين لديها في برنامج الرعاية المنزلية «‏‏وليف» وصل إلى 16.700 خدمة خلال عام 2020.

شمل ذلك الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الترويحية والتوعوية والتثقيفية. وعملت «الهيئة» على دمج كبار المواطنين المسجلين الذين يقيمون في الفترة الصباحية بمفردهم إلى برامج وخدمات أخرى للاستفادة من خبراتهم وممارسة هواياتهم، بينما انضم إلى «وليف» خلال العام الماضي 14 من كبار المواطنين ليصبح العدد الإجمالي للمسجلين في البرنامج 46. وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في «الهيئة»: إن الظروف الصعبة والتخوفات الصحية التي أحاطت بعام 2020 كان لها ثقل أكبر على كبار المواطنين والقائمين على رعايتهم الذين شعروا بمسؤولية مضاعفة تجاه هذه الشريحة.