«التغيّر المناخي» و«الأكاديمية العربية» تبحثان آفاق التعاون

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغيّر المناخي والبيئة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، ولتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية، من أجل حماية البيئة والحد من الأنشطة التي تتسبب في التغير المناخي، لا سيما في ما يتعلق بالنشاط البحري، إضافة إلى الحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وخليج عُمان، وتشمل آفاق التعاون مجالات عدة، أبرزها التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، والتدريب في مجال القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير الموارد البحرية الغذائية والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، تمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات ولوزارة التغير المناخي والبيئة؛ لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة يتم تطويرها وتحديثها بشكل دائم، وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، وتعزيز الشراكة مع كافة مكونات المجتمع، لتحقيق أعلى معدلات الحماية».

وأضاف معاليه: «تحظى البيئة البحرية باهتمام خاص ضمن استراتيجية وجهود الدولة والوزارة للعمل من أجل البيئة، لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية؛ لذا يتم العمل على تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق».

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «تأتي شراكتنا مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة لنكون الذراع الأكاديمية البحرية التي يخدم أجندة الإمارات في حماية البيئة البحرية وتطوير ثرواتها الطبيعية ومواردها السمكية. كما نعتقد أن هذا الأمر سيساعد في تطوير الأكاديمية في كافة فروعها الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من بين أفضل الاقتصادات وأقواها في المنطقة، وبالتالي فإننا سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البيئية البحرية، وسنقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية، التي سيكون لها صدى على صعيد العالم بشكل شامل».