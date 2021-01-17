منصور بن محمد يتفقد عدداً من مراكز تطعيم «كورونا»

دبي (وام)

دعا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، كافة فئات المجتمع لتلقي لقاح «كوفيد - 19» عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، والتي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لتوفير كافة الإمكانات، وضمان تسهيل الإجراءات حتى يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح، وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من «كوفيد 19».

وقال سموه: «ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح (كوفيد - 19) يشير بكل وضوح للنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل والإمكانات لضمان تحقيق ذلك».

جاء ذلك خلال تفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لعدد من المراكز الصحية المخصصة للتطعيم ضد (كوفيد - 19) في دبي، والبالغ عددها حتى الآن 120 مركزاً منتشرة في مختلف مناطق دبي.

واستهل سموه جولته بزيارة مركز تطعيم قاعة الليسيلي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث كان في استقباله معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتابع سموه سير العمل في المركز وعمليات التطعيم التي تقوم بها الفرق الطبية المتخصصة في إطار الحملة الموسعة للتطعيم ضد «كوفيد - 19» دعماً لجهود دولة الإمارات الشاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما تفقد سموه مركز التطعيم التابع لصحة أبوظبي في «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث اطلع من الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة صحة، والدكتور مبارك حمد الدرمكي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الرحبة على سير العمليات داخل المركز ونسب الإقبال، وتوافر اللقاح للفئات المستهدفة.

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في مركز «ون سنترال» في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، حيث كان في استقبال سموه الدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً حول عمل المركز والإجراءات الاحترازية المطبقة للحفاظ على المستفيدين من لقاح «كوفيد - 19».

«ون سنترال»

انتهت هيئة الصحة بدبي مؤخراً من إضافة مركز «ون سنترال» للتطعيم ضد «كوفيد - 19» في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة آلاف شخص يومياً، وفقاً لمقتضيات الحاجة المتنامية، كما ضمت الهيئة مركزين صحيين إلى مراكزها، إضافة إلى تخصيص ثلاثة مراكز أخرى للتطعيم في مستشفيات «راشد، ودبي، ولطيفة للنساء والأطفال»، والتي تم تخصيصها لتطعيم الكوادر الصحية في المستشفيات الثلاثة إلى جانب الكوادر العاملة في القطاع الصحي الخاص.