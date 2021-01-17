«الصحة» تفوز بجائزتين من المنظمة الدولية لنظم المعلومات

دبي (وام)

فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزتين مرموقتين من المنظمة الدولية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية «HIMSS-Elsevier Digital Healthcare Award Middle East2020» عن فئتي الابتكار والإنجازات في الرعاية الصحية بمجال تكنولوجيا المعلومات والصحة الرقمية.

يأتي الفوز في إطار مسيرة حصد الإنجازات وترسيخ مكانة الدولة في ميادين التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية تحقيقاً لرؤية الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها بين أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية الإلكترونية والذكية.

واستحقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المركز الأول في فئة الابتكار عن مشروع فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة الذي يعتمد على أحدث التقنيات الإلكترونية العالمية في أجهزة الكشف المبكر عن السمع وتطوير الوحدة الإلكترونية الذكية في الملف الصحي الإلكتروني «وريد».

كما نالت الوزارة المركز الأول عن فئة الإنجازات في الرعاية الصحية عن مشروع الوحدة الإلكترونية للجلطة الدماغية الذي يهدف إلى توحيد الممارسات الإكلينيكية لمرضى الجلطة الدماغية وفقاً للمعايير العالمية ما يسهم في تقليل وقت تلقي العلاج ونسبة الممراضة والوفيات. فيما بلغ مشروع الصيدلية الروبوتية للوزارة أيضاً القائمة النهائية لأفضل المشاريع المبتكرة.