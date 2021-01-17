330 مبادرة مجتمعية لـ«كهرباء دبي»

دبي (وام)

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أنها أطلقت 330 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2020، فيما فاق عدد الساعات التطوعية لموظفي «الهيئة» خلال هذه الفترة 134.637 ساعة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، أن مبادرات الهيئة وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها لخدمة المجتمع في إطار رؤية الإمارات 2021.

وخلال عام 2020 حصل 80 من موظفي «الهيئة» على «دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي»، الذي أطلقته «الهيئة» بالتعاون مع جامعة أميتي في دبي.