بلدية خورفكان تنظف «جزيرة القرش»

خورفكان (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة خورفكان متمثلة بقسم الخدمات البيئية، حملة تنظيف المكثفة على شاطئ جزيرة القرش والقلقلي، ونتجت عن هذه الحملة إزالة كميات كبيرة من المخلفات تقدر بحوالي واحد طن من النفايات والمواد البلاستيكية والأخشاب، إذ تشكل هذه المواد ضرراً كبيراً، لا سيما على الثروة البحرية.

وأكدت البلدية، أن إطلاق حملات التنظيف المكثفة على الشواطئ في المدينة وحمايتها من كل النفايات والمخلفات، يأتي ضمن إطار التزام البلدية بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، مما يتفق مع سياسات البلدية في الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة وجاذبة للزوار.