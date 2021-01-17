68 ألف ذبيحة بمقاصب الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

استقبلت مقاصب الفجيرة الأربعة في السنة الماضية أعداداً كبيرة من الماشية بمختلف أنواعها، وقد بلغ عدد الضأن 12919 والماعز 54173 والبقر 1014 والجمال 146، مؤكدة أنه يتم إعدام الأجزاء من الذبائح لعدم استيفائها الضوابط الشرعية، وذلك بعد الفحص البيطري، والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات، وفيما يتعلق بالجلود التي تتم إعادة تدويرها مع شركة متخصصة بلغت 64718.

وتعمل مقاصب الفجيرة وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة والمطابقة للمقاييس الإماراتية، كما تحرص بلدية الفجيرة على رش سوق المواشي وتعقيمه والمقاصب وتنظيفها بشكل دوري وتوفير المعقمات والكمامات، إضافة إلى عمل فحوص «كوفيد 19» للعاملين كافة.