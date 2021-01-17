توعية المزارعين بالتعامل مع موجات البرد الشديدة

أبوظبي (وام)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كافة المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من موجات البرد الشديدة التي قد تضر بالمزروعات وتؤدي إلى خسائر للمحاصيل.

وأهابت «الهيئة» بالمزارعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أهمية زراعة مصدات الرياح المناسبة للتقليل من أثر الكتل الهوائية الباردة، والتي تشكل خطراً على المزروعات، بالإضافة إلى إقامة حواجز من «الخيش» أو الأغطية الشبكية حول المحابس المزروعة بالمحاصيل للحد من تأثير الرياح شديدة البرودة مع ضرورة مراقبة، ومتابعة التغيرات الجوية، وفقاً للتنبؤات والتحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد. وأوصت «الهيئة» بزراعة المحاصيل المقاومة للبرودة واختيار أصناف البذور الأكثر مقاومة لموجات البرد الشديدة والتقلبات المناخية، مع التقيد بزراعة البذور في الأوقات المناسبة، وتجنب الزراعة في الأوقات شديدة البرودة، بالإضافة إلى إزالة الأعشاب الضارة تحت الأشجار المثمرة.

والتزاماً بدورها الإرشادي والتوعوي، حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مجموعة من النصائح والإرشادات اللازمة لحماية المزروعات من البرد والصقيع خلال موسم الشتاء، حيث يمكن حماية المزروعات من خلال عمليات الري والتسميد وتغطية النباتات بطريقة صحيحة تحد من تأثير الصقيع على نمو النباتات.