«التربية» تحدد اشتراطات الالتحاق بـ«الساعات الأكاديمية المزدوجة»

دينا جوني (دبي)

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطاً عدة في تطبيق برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة للطلبة من العاشر إلى الثاني عشر في المدرسة الإماراتية. وأكدت الوزارة أنه على الطلبة الالتزام بالبرنامج وعدم الانسحاب واحترام أنظمة وقوانين الكلية، وأن أي طالب سيقوم بالانسحاب من البرنامج بعد الأسبوع الثاني من الدوام الدراسي سيحصل على درجة «F»، ولن يتمكن من المشاركة بأي من برامج التسريع والدخول المبكر للجامعة.

وحددت الوزارة خمسة إرشادات بالنسبة للطلبة الذين تلقوا رسائل القبول من جامعة الإمارات العربية المتحدة للالتحاق بالبرنامج في الفصل الدراسي الثاني، وعددهم 335 طالباً وطالبة من مختلف مناطق الدولة.

ومن الإرشادات الالتزام التام ببرنامج الدراسة كاملاً والتقيد بتعليمات المشرف العام واحترام المواعيد، والالتزام بالمظهر العام اللائق واللباس المحتشم ويلتزم بلبس الزي الدراسي الموحد. وكذلك الالتزام بآداب وأخلاق الدين الإسلامي، والتحلي بالسلوك الحسن واللائق بعادات المجتمع الإماراتي، والمحافظة على سمعة الدولة قولاً وفعلاً وعكس الصورة الحسنة عن دولة الإمارات وشعبها.كما نصّت الإرشادات على الالتزام بالقيام بالمهام والواجبات المطلوبة خلال البرنامج وتقديم النواتج المطلوبة وفق المواعيد المحددة.

كما يلتزم الطلبة بنقل ومشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة مع أقرانهم ومجتمعهم، والالتزام بعد الانتهاء من برنامج الإيفاد، بالمشاركة في أية معارض وفعاليات وجلسات للعصف الذهني تنظمها الوزارة وفق ما تقتضيه الحاجة، بالإضافة إلى الحصول على تقييم منخفض في حال الانسحاب من البرنامج بعد الأسبوع الثاني من الدوام الدراسي.

ويتيح برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة الفرصة للطالب في تجميع الساعات الجامعية المعتمدة والمطلوبة مما يساعده على التخرّج في الوقت المحدد أو في وقت مبكر. كما يمكّن الطالب من الاعتياد على البيئة الأكاديمية في الجامعات، حيث تتيح له المساقات الجامعية التعرّف بدقة على مجالات اهتمامه الأكاديمي وتعينه على اختيار تخصصه الجامعي لاحقاً. كما يعزز البرنامج من مهارات الطلبة المطلوبة للنجاح في المستوى الجامعي، مثل إدارة الوقت والتفكير النقدي، وحل المشكلات، ومهارة الدراسة، والتواصل والإبداع، واتباع الإرشادات، بالإضافة إلى دعم اكتشاف الطلبة للوظائف المستقبلية.

ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى مشاركة أوقات محاضرات الطلبة مع مدارسهم لترتيب الجداول المدرسية لتلافي التعارض بين الأوقات، على أن يتم تفريغ طلبة البرنامج بواقع حصتين دراسيتين أسبوعياً بالنسبة للبرنامج مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقوم منسق البرنامج في كل مدرسة بمتابعة الطلبة أسبوعياً وتزويد إدارة المدرسة بالتقرير، وأن يقوم الطلبة وأولياء أمورهم بالتوقيع على تعهد وحفظ نسخة منه في ملف الطالب.